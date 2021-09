Matthieu DESCHAMPS

Actuellement en charge de l'expansion des ventes indirectes de Masternaut en France, tant sur le développement de nouveaux comptes que sur la consolidation et l’expansion des comptes existants chez nos revendeurs.

J’ai acquis au fil du temps, l'expérience nécessaire permettant de créer et concevoir de réels plans de développement des ventes à court, moyen et long termes. J'ai accumulé également une base de connaissances techniques complète et un savoir faire spécifique pour la mise en place de solutions informatiques complexes.



Je suis véritablement satisfait de travailler sur ce marché très dynamique et en forte croissance et mets tout en œuvre pour remporter les défis qui me sont confiés.



Mes moteurs : développement des ventes, succès d'équipe, satisfaction clients.

Mes valeurs : Respect, dynamisme et créativité.



Mes compétences :

CMS Joomla

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Html/css

Nouvelles technologies

Informatique

Vente

Adobe Photoshop