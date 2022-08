Matthieu DIDELOT

Je suis actuellement Consultant Développeur ERP Microsoft Dynamics NAV chez TBS depuis le 10 février 2014.



Ma mission consiste autant dans la réalisation de projets client depuis l'analyse et le chiffrage jusqu'à la mise en production et le suivi des développements, que dans la maintenance et l'assistance des projets déjà implantés chez les clients. Je suis également amené à faire des formations chez les clients sur divers sujets techniques et fonctionnels comme l'administration générale, le développement C/AL ou encore des add-ons comme ConnecIT et OMA (Idyn).



Je cherche à renforcer mes compétences et à en acquérir de nouvelles tant au niveau technique que fonctionnel sur l'ERP de manière générale, et plus précisément sur Microsoft Dynamics NAV.



Mes compétences :

ERP

ERP Navision

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Navision

NAV

Système d'Information