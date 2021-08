Matthieu DROUET

NOUS RECRUTONS



Digital Home agence interne du groupe Fremaux Delorme recrute un (ou une) développeur Magento. Localisé actuellement à Haubourdin mais déménage à Wasquehal début 2020.



Rattaché au directeur technique, vous intégrerez notre équipe de 4 développeurs confirmés et serez amenés à travailler sur les projets digitaux du groupe :

- Projets web : créations de sites web, nouvelles fonctionnalités pour apporter du business ou de l’ergonomie aux équipes métiers, optimisation de codes, refonte d'intégration...

- Interfaçage avec les places de marché, enjeux crucial pour le business, les PDM demandent une rigueur quant à la mise à jour des informations produits, stock, tracking et réception des commandes.

- Projets cross canaux pour développer le chiffre d’affaires du réseau de boutiques rattaché aux sites web en gestion chez Digital Home.



Rejoignez-nous dans une atmosphère de travail familiale et décontractée pour travailler sur la maintenance et l'évolution d'une des rares plateformes Magento EE 1.13 multi sites, multilingues (13 sites). Rem selon profil et expérience.



Vous êtes intéressés et pouvez justifier de 1 année d'expérience minimum sur Magento, n'hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant un email à mdrouet@digitalhome.fr



Concernant Digital Home : structure de 18 personnes située dans la métropole lilloise. Nous créons et gérons les sites e-commerce des marques du groupe, marques de linge de maison de l'entrée de gamme au produit de luxe, en autres Yves Delorme, Olivier Desforges, Cemonjardin, … Pour cela, nous intégrons tous les métiers du web : e-merchandising, e-marketing, trafic management, service client, SEO, gestion commerciale, réseaux sociaux, web design, approvisionnement produit, logistique et bien sûr technique. Tous ces métiers vous permettront de vous rendre compte des enjeux de la société, ce qui constitue une bonne ouverture au quotidien.





Ma Présentation :



Issu de la DSI d'un groupe international, je suis directeur de projets et responsable technique de l'agence web Digital Home.

Pour réaliser nos projets, web et omni canal (web < = > boutiques), je m'appuie sur mon équipe de 5 développeurs, dont 2 chefs de projets, spécialisés sur Magento. La plateforme web porte 11 sites e-commerce destinés aux marchés Européen, Américain, Japonais et Russe et est connectée aux principales place de marchés à travers deux agrégateurs de flux.



Mes compétences :

Gestion de projet