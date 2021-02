Matthieu KREBS

Je suis consultant en organisation des environnements de travail. Basé sur les réflexes cognitifs, les méthodes utilisées permettent l'adaptation de l'environnement de travail par rapport au fonctionnement humain, et non l'inverse comme nous le voyons trop souvent ! Ces méthodes permettent, en plus de gagner une heure par jour, un gain dans la gestion de son stress, une meilleure visualisation de son travail, et devient un outil indispensable pour la gestion de projet et des équipes.

Fort de cette expérience auprès de grands groupes internationaux, nous créons une solution globale exclusive pour les PME-PMI qui n'auraient pas le temps ni les moyens de réaliser un audit et un plan de formation pour leurs équipes. Au coeur de l'Humain, nous réalisons une convention tripartite entre les volontés de développement de l'entreprise, les capacités de développement des employés, et les programmes de formations proposés. Un seul but : permettre aux petites entreprise d'accéder aux mêmes outils de développement que les grands groupes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Audit

Gestion de projet

Coaching

Management