Matthieu LACHEVRE

Après deux années chez Décathlon, je suis à la recherche d’un nouveau challenge. Désireux de développer une relation forte avec les clients, c’est tout naturellement que je me tourne vers le secteur commercial.



Conquérir de nouveaux marchés et atteindre mes objectifs me stimulent particulièrement.



Cette prise de poste me permettra de devenir directeur commercial dans 5 ans. Cette transition me donnera les compétences pour monter mon entreprise dans 10 ans.



Mes compétences :

Management

Marketing opérationnel

Recrutement

Marketing stratégique

Développement commercial