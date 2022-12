Matthieu MAHÉ

Diplômé d'École Supérieure de Commerce, je me suis spécialisé dans le commerce international.

Fort de plusieurs expériences en ADV import/export, je travaille aujourd'hui pour l'industrie cosmétique dans le domaine de la Supply Chain.

La vision globale de l’activité et des flux, le contexte international ainsi que le dynamisme et la diversité des missions font partie des raisons qui me motivent à exercer dans ce secteur.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Export

Import

Import Export

International

Logistique

Planification

Prévisions

Supply chain

Tableau de bord

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export

Bill of Materials