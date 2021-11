Matthieu MATONNAT

Je suis illustrateur depuis que jai 2 ans...

C'est juste qu'à lépoque, jen faisais pas encore mon métier !

Accompagné de mes fidèles doudous - Souriceau et Souricette - je navais pas les épaules assez solides pour faire de mes grands chefs-dœuvre un vrai business.

Fais toi une raison, Matthieu, tu es bien trop jeune pour être CEO, me disait la maîtresse en maternelle... On en reparlera dans 15 ou 20 ans !



Depuis, je suis passé par quelques étapes intermédiaires, comme lobtention d'un DUT en communication et dune licence en webdesign, ou encore mes premiers pas dans le monde de lentreprise (3 ans en agence de communication à Limoges).



Le temps passant, j'ai tout fait pour conserver ma créativité d'enfant insouciant... jusquà vous proposer, depuis 2014, mes services en tant que graphiste et illustrateur freelance, sur Limoges et partout en France.