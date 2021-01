Matthieu MATTHIEU (MAUDUIT)

Mes missions et savoirs faire sont :

- L'accompagnement, le suivi et le conseil des chefs d'entreprises dans le pilotage de leurs structures (analyse comptable, optimisation fiscale, réglementation, préconisations...), du début (business plan, création, reprise...) à la fin de leur projet (cession...)

- L'aide à la décision dans la gestion du patrimoine privé et professionnel

- La veille fiscale, sociale, réglementaire (auto-entrepreneurs, e-commerce, document unique...)

- Les évaluations d'entreprises



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion

Conseil

Gestion financière et comptable

Fiscalité

Audit

Droit

Stratégie d'entreprise

Évaluation d'entreprise

Microsoft Office

Internet