Matthieu METZGER

Je suis actuellement en poste Sandvik, division Sandvik Mining en tant que product manager d'une gamme de machine de forage. Spécialisé dans l'industrie minière et plus particulièrement dans l'exploitation de couches basses ( < 1.8m de haut), l'entité de Lyon conçoit et fabrique des machines "Low Profile" dédié à ce marché localisé essentiellement en Afrique du sud. Appartenant à cette entité je suis en charge du maintient et du développement de cette gamme de machine en faisant le lien entre nos clients et notre bureau d'étude.



Mes compétences :

Mécanique

Ingénieur

Product manager

Chef de produit