Matthieu NIVOIT

Après plus de 12 ans passés en agence de communication près de Lille, c'est une aventure familiale qui m'amène, en 2019, à m'installer non loin de Lyon, entre Rhône et Isère.



Mon parcours est varié, et mes compétences se retrouvent tout au long de la chaîne de production digitale : recommandations techniques, UX/UI, intégration et animation, développement, mise en production, suivi et formation post mise en ligne.



J'interviens également en centre de formation sur des sujets tels que la gestion de production, ou des programmes plus concrets encore comme le fonctionnement de Wordpress ou le développement web.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Développement web

Relation client

Organisation du travail