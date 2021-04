Matthieu PERRIN

Titulaire d'un BTS Informatique de Gestion, je suis responsable de la partie technique informatique pour le société Parisot SAS et EKIPA. J'assure la maintenance du réseau et des systèmes informatiques dans un service composé de 8 personnes. Ce réseau est composé de deux sites distants. Les serveurs sont principalement virtuels sur des environnements VmWare type ESX.

C'est dans cet environnement que j’assiste également les utilisateurs dans leurs problèmes informatiques.

Je suis également chargé de projets et force de proposition directement en lien avec la direction.



Mes compétences :

Hyper v

Windev

Windows

Linux

Open Office & Microsoft Office

Réseaux d'entreprise

Générateur d'Etat MilkOffice

PlanetPress

Informatique

Internet

Réparation PC bureau et portable

Base de données

NetApp

As400

Assistance utilisateurs

Administration réseaux

VMware

SQL

Routage

Vlan

Wi-Fi

Supervision

Stockage

Terminal server

DHCP