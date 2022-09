Matthieu PUJERVIE

Après avoir réalisé un baccalauréat scientifique - science de lingénieur, Jai commencé des études dans le DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (Q.L.I.O).

La deuxième année du DUT ce passe en alternance. L'entreprise que j'ai intégré est EDF où je travail au CNPE (Centre de Nucléaire de Production délectricité) du Bugey dans le service FARN (Force d'Action Rapide Nucléaire).

Suite à mon DUT j'ai fais un an d'étude international au Québec à l'Université du Québec à Chicoutimi.

En octobre 2019, j'ai commencé la LP Logistique Globale à lyon 2 chez BUT sur la plateforme logistique de Pusignan.

https://matthieupujervie3.wixsite.com/portfolio



Mes compétences :

Animation au sein des scouts

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de commande

Organisation

Ecoute

Internet

Gestion de projet

Rigueur

Respectueux

Sens du service

Sens du contact