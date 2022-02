Matthis BOUDOU (MATTHIS BOUDOU)

Je suis actuellement en DUT Hygiène Sécurité et Environnement, je me dirige vers une Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes, dans le but de devenir Officier Sapeur-Pompier.



Depuis l'obtention de mon Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique en 2019, j'ai effectué durant trois saisons estivales le métier de Sauveteur au sein de différents campings.

En parallèle de mes études, je suis bénévole à la Protection Civile de l'Hérault, association dans laquelle je m'investis pour véhiculer les valeurs de cette association durant différents événements (humanitaires ou des dispositifs prévisionnels de secours).



Ces différentes expériences et formations m'ont permis de développer différentes aptitudes et notions me permettant de travailler en équipe, de manière organiser, avec une réelle culture HSE qui sera importante pour mon avenir professionnelle.