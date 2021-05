Matunda Elisabeth GEORGE (EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT)

- Diplômée de Sciences-Po Paris, expert-comptable inscrite à l'Ordre de Paris-IDF, formée au sein des cabinets structurés, avec une expérience éprouvée dans la maitrise des risques.

Intervenant dans les secteurs de service, négoce, e-commerce, Matunda Elisabeth GEORGE dispose également d'une solide connaissance du milieu associatif. Cette professionnelle de plus de quinze ans de parcours au sein d'institutions de premier plan, adapte avec soin ses compétences pluridisciplinaires à vos besoins :

-- tenue comptable

-- évaluation du dispositif de maîtrise des risques (audit et contrôle internes)

-- conseil à la gouvernance

-- comptes sociaux/agrégés/combinés/consolidés

-- fiscalité des entreprises et des entrepreneurs,

-- vie juridique des sociétés et des associations

Soft skills : engagement à travers écoute active, rigueur de l'analyse, créativité, soutenues par une compétence éprouvée