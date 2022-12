Maud AUGUSTE, votre Ostéopathe sur Bouguenais

Ostéopathe depuis 15 ans, jai su, au fil des années, développer une approche singulière basée sur lécoute et la prise en charge globale.



La séance commence toujours par un inventaire détaillé de vos antécédents et de vos douleurs.



En effet votre parcours et votre histoire permettent de mieux comprendre votre corps daujourdhui. Mon approche ostéopathique est adaptée à chaque patient même si jutilise en priorité des techniques dites douces.



Pour approfondir mes connaissances, jai suivi des formations dorthodontie, de posturologie, de pédiatrie et périnatalité, de prise en charge des troubles du sommeil ainsi que des douleurs chroniques.



Mon parcours personnel de santé a complété ma compréhension des douleurs car jai moi-même eu de nombreux problèmes de dos qui grâce à une opération complétée par lostéopathie sont résolus aujourdhui.



Depuis 2020, en complément de mon activité libérale jinterviens en entreprise pour dispenser des formations gestes et postures.