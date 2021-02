Diplômée de l'IFSIC en 2000, j'ai commencé ma carrière en Irlande avant de rejoindre Micropole en 2001 (société de services spécialisée dans le Web IT, le décisionnel et l'intégration ERP).



Ingénieur d'études pour commencer, j'ai progressivement pris des responsabilités de consultante et chef de projet. Je m'occupe actuellement du pôle collaboratif à l'agence de Rennes.