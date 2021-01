Ce nest pas un hasard si je m'épanouis dans la fidélisation « clients », je prends un réel plaisir à être le prolongement de la stratégie marketing de mes interlocuteurs et insuffle ce dynamisme à mes collaborateurs.



Très motivée, déterminée, organisée, et créative, les résultats et la performance sont au coeur de mes objectifs et de mes prises de décision au quotidien - tant pour garantir la satisfaction des clients que pour l'entreprise afin de doper sa croissance.