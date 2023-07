Maud FOUTIEAU

Correctrice, éditrice et SR depuis 15 ans (en tant que salariée et indépendante), je cherche des missions en free-lance ou CDD à domicile : http://mfoutieau.wix.com/correctrice .



Mes spécialités : la presse parentale, la littérature pour ado, les sciences, le cinéma et la romance, dont je suis aussi éditrice.



Mes références : Mango, Larousse, Playbac, Nathan, Hachette, Delagrave, L'Ecole des loisirs, Pyramyd, le Festival Paris Cinéma, Mon Premier Festival, le musée Picasso, le Mucem (Marseille), la revue Desports (éditions du Sous-Sol), Chaumet, le magazine PsychoEnfants, Le Louvre, le Muséum national d'histoire naturelle, les éditions Lumen, Marmiton, M6 Éditions, les éditions Addictives, Mana Books, Dunod, etc.



Je suis équipée d'Indesign et Prolexis.



Mes compétences :

Cinéma

Presse

Éditrice

Science

Polar Magazine

Presse parentale

Littérature jeunesse

Roman érotique

Maquettiste exé

Correction, révision, préparation de copie

édition culinaire

Correction

Recrutement d'auteurs