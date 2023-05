Maud LOQUET

Bilingue anglais et forte de plusieurs années d’expérience dans le milieu du tourisme et de l'événementiel, j'ai pu au cours de mes expériences renforcer ma créativité, mes compétences dans la relation clients et partenaires et ma force de persuasion.



Ayant à cœur de me dépasser, j’affectionne les challenges tant personnels que professionnels.



Désireuse d'évoluer professionnellement, je souhaite mettre à profit mes qualités relationnelles et mes capacités managériales, associées à mon expérience dans la conduite de projets, au sein d'une entreprise dynamique et créative.



Mes compétences :

Gestion de projet

Commercialisation

Gestion de la relation client

Techniques de vente

back office

Internet

Adobe Photoshop