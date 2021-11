Maud PINON

Je recherche activement une alternance en contrat pro pour octobre 2016



Etudiante en Master 2, Marketing Digital Web management et Médias Sociaux à Sup de Pub Bordeaux. J'ai étudié la communication durant 3 ans à l'université, j'ai également acquis des bases de communication et marketing durant mes années aux lycée.

J'ai développé plusieurs de mes compétences: Je suis créative, dynamique, ouverte d'esprit, j'ai également l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Pro Tools

Développement web

Rédaction web

Pack Word

Final Cut Pro

SEO

Réseaux sociaux

PAO

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Webmarketing

Google analytics

Service client

Dessin