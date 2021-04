Maude GUILLAUME (SCHMITZBERGER)

Enthousiaste, sportive, avec une forte orientation clients et résultats, j'aime avant tout faire progresser mes collaborateurs vers la réussite au quotidien.



Je maitrise les "Best Practices" commerciales. Je suis capable de les appliquer et de les transmettre dans le domaine des techniques de vente, de la négociation, du pilotage d'activité et du management.



Mon savoir-faire se décline en B2B comme en B2C. Je connais la GMS, la GSS, la GSB mais aussi la RHF/CHD. J'ai déjà fait de l'animation de réseau avec succès. J'ai des expériences réussies aussi bien au sein d'un grand groupe international leader de l'agroalimentaire que d'une TPE de vente de produits et prestations en phase start up à l'étranger.



Je suis trilingue: Français - Anglais - Allemand



Mes principales qualités sont le sens du résultat, le relationnel, l'adaptabilité et la créativité.



Vous pouvez me contacter par Viadeo ou par mail: maude.G.Schmitzberger@gmail.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Stratégie d'entreprise

Management

Marketing

Gestion de projet

Evénementiel

Négociation

Coaching

Vente

Formation

Gestion des entreprises

Développement commercial

Communication