Maunas NICOLAS

Titulaire d'une licence professionnelle QIAS, je suis spécialisé en qualité produit/process et qualité système. A ce jour , j ai évolué dans différents secteurs d'activité , la production de pièces mécaniques, l'assemblage de structures aéronefs, la maintenance aéronautique ainsi que la chaudronnerie-tolerie aéronautique.

A ce jour je cherche à intégrer un equipementier aéronautique car c'est un niceau de production que je ne connais pas encore, ou a defaut exercer mon métier dans un autre secteur d'activité (automobile, parapétrolier,....)

Motivé par les nouveaux défis, je souhaite m'intégrer à une équipe afin d'apporter mes connaissances et savoir-faire.

J'ai reçu une formation d'auditeur et cette dimension me plait particulièrement.

Je parle anglais , espagnol et quelques notions d'italien.

J'ai reçu une formation en amélioration continue.



Du point de vue personnel , je suis très sociable et je sais travailler en équipe, j'ai l'esprit d'analyse , j'aime apprendre des autres et apprendre aux autres, je suis rigoureux et factuel.



Mes compétences :

SAP

Synthèse rédactionnelle

Gestion de la qualité produit

Microsoft Office

Gestion de projet

Animation de groupes

Procédés de fabrication, industrialisation

Relationnel

Support technique

Analyse , résolution de problèmes

Travail d'équipe

Optimisation des process

Audit produit

Amélioration continue

Relation clients

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard

Qualite systeme

Audit interne