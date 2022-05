Maureen DANY

Actuellement à la recherche d'un emploi en tant que secrétaire ou assistante de direction, je suis titulaire du BTS assistant manager ainsi que du baccalauréat professionnel secrétariat.

Mes précédentes expériences en entreprise m'ont permis de réaliser des tâches en toute autonomie tout comme l'accueil physique et téléphonique, la saisie et la mise en page de documents divers, la prise de note, l'organisation d'événements, le tri du courrier...

Je suis une personne dynamique, sérieuse, persévérante et rigoureuse dans mon travail.



Mes compétences :

Word

Excel

Power point

Access

Internet

Sphinx