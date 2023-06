Maureen DELORME

La communication est au coeur des entreprises.

Je suis une véritable communicante, soucieuse de créer du lien et d'apporter des solutions et de la nouveauté,

Je m'occupe de la communication interne et externe (communiqués et dossiers de presse, relations clients et partenaires...).

Sans oublier l'animation des communautés et réseaux sociaux par la mise en place d'un community management efficace.

Je prends en charge le choix des visuels, leur traitement et publication.

Mon goût du challenge m'a amené à développer des compétences commerciales et à prospecter sur le terrain.



Mes compétences :

Rédaction

Reportage

Cms

Communication évènementielle

Communication interne

Communication externe

Editing et rewriting

Interviews

Programmation