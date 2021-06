Maureen PANNIER

Je suis née à GRENOBLE et suis revenue à mes racines apres avoir passé 17 ans dans les montagnes hautes-alpines.

J'ai étudié le droit à l'UPMF de GRENOBLE.

Après quatre années passées au Parquet du TGI de GRENOBLE comme assistante de justice, j'ai été recrutée par un Cabinet spécialisé dans le contencieux de la construction, ainsi que le contencieux bancaire.

Ambiance véritablement différente, loin de l'effervécence d'un Parquet, mais pas moins interressante.

Je suis aujourd'hui dans un Cabinet d'Avocats spécialisé dans les affaires et vraiment dynamique et je suis parallèlement la formation ENADEP (4eme année) pour me spécialiser l'année prochaine.



Mes compétences :

Construction

Droit

droit civil

Droit de la construction

Droit pénal

Procédure civile

Procédure pénale

Procédures collectives

Voies d'execution

Voies d'exécution …