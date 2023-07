Maurice GERART

Passionné des arts indiens : Littérature, peinture, danse, musique..., je suis auteur, compositeur et réalisateur.



Autodidacte, Joueurs de claviers, chanteur et directeur artistique (pièce de théâtre en Inde, salon de l'inde, des concerts et spectacle à l'ile de la Réunion et en France métropolitaine)



Exercé ma passion dans de nombreuses scènes privées et publiques, notamment dans les salles parisiennes : Salle adyar, Espace Reuilly, Bain douche, La cigalle, Bobino, Grand Rex, Trianon...



Mon dernier spectacle au théâtre Bobino sous ma direction a eu lieu au 15 juin 2013 avec les chanteurs vedettes l'industrie du cinéma indien (chennai) : HARICHARAN - SWETHA MOHAN



Mes compétences :

DIRECTION ARTISTIQUE