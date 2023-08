Maurice SALIB

Prenant en charge les opérations du marketing, d'audit, de management stratégique et de réalisation des nouveaux projets pour les entreprises clientes au niveau international.

Une centaine d'interventions dont la durée a été de 3 mois à 3 ans, en majorité dans des PME et PMI. Secteurs : Industrie, Assurance, banque, immobilier, juridique, distribution, presse, informatique et organisations internationales.

Français Langue maternelle

Anglais, Italien Très bonnes connaissances Allemand Bonnes connaissances

Arabe Parlé,

Espagnol notions,

Grec ancien et hébreux biblique



Mes compétences :

ACS

Conférencier

Formation

Formation d'adultes

Manager

Manager d'équipe

Marketing

MPM

Organisation