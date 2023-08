Mauricette GILLOURY

Forte d’une expérience de plus de vingt ans de direction au sein de structures d’intérêt général, j’ai acquis une expertise dans le management de structures de type associatif, tant dans le développement et la conduite de projets, la négociation de financements que dans l’optimisation du fonctionnement de ce type d’organisations.



7 ans de développement local, 4 ans d'ingénierie dans la formation continue dans les domaines du management et du commercial,7 ans au sein d'une fondation de protection de l'environnement, 6 ans dans l'aménagement du territoire au sein d'une structure satellite d'un département.



Un parcours riche et varié qui me positionne dans les situations vécues comme un acteur de changement dans l'introduction de nouveaux modes de management au sein d'associations qui souhaitent une nécessaire évolution tant au niveau des "comportements" des équipes que de la gestion financière globale de l'association.



mgilloury@yahoo.fr



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Conseil

Conseil formation continue

Développement local

Environnement

Formation

Formation continue

Management

Protection de l'environnement