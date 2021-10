Savoir-faire :

- Achat et vente de terrains bâtis/non bâtis

- Gestion d'un patrimoine immobilier et naturel

- Optimisation d'outils de travail

- Maîtrise du fonctionnement des services publics (collectivités territoriales et Etat)

- Forte connaissance en urbanisme réglementaire / en planification territoriale



Compétences transversales :

Travail en équipe

Gestion de projet

Autonomie professionnelle

Capacité rédactionnelle

Organisation digitale



Mon profil Linkedin : https://www.linkedin.com/in/maurine-dagorne

Mon identifiant APEC : 951553550W