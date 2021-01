Mauro ISRAEL

Expert en cyber-sécurité avec plus de 25 ans d'experience professionelle et plus de 500 missions d'audit et de conseil, de sessions de sensibilisation, de conférences et de formations en sécurité de l'information.



Diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris option finance & informatique, j'ai été certifié programmeur de l'Armée de Terre, Master CNE Novell, Microsoft Certified Professional, proCSSI de l'INSECA Pole Universitaire Leonard de Vinci et ISO27001 MASTER (Lead Auditor et Lead Implementor certifié).



J'ai réalisé des missions dans une multitude de domaines et en particulier dans l'industrie automobile et aéronautique, pour les centrales nucléaires d'EDF, Ariane Espace, FAS de l'Armée de l'Air, Armée de Terre, Alcatel, Ford, le Crédit Immobilier de France, Peugeot PSA, Bosch, l'Institut Curie, Bureau Veritas, Valeo, la Société Générale, SFR, Ferrero, Bank of Africa, La Commission Européenne, BOAD.



Je me consacre actuellement au renforcement de ​la sécurité des systèmes d'information, y compris la vérification et l'accompagnement au processus de certification et aux plans de continuité d'activité. Je suis auteur de plusieurs livres et articles dans de nombreuses revues spécialisées sur la sécurité. ainsi que conférencier en Français et en Anglais.



J'ai enseigné la sécurité de l'information à l'Ecole Nationale Supérieure des Télécoms de Paris, ainsi qu'à la Commission Européenne. J'ai également enseigné dans le module Intelligence Economique à l'Université d'Economie de Lille 1 en Anglais.



Spécialités: Audits de sécurité ISO 27001, plans de continuité d'activité ISO 22301, architectures de sécurité, accompagnement à la certification, formations: ISO 27001 Lead auditor, Lead Implementer, Risk Manager, Métier du RSSI.





Mes compétences :

ISO27001 Master