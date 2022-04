Jean-Michel LONGO

Comme l'apparition de l'électricité il y a un siècle, la vague numérique s'infiltre partout et modifie business model des entreprises et habitudes du quotidien. Les grands acteurs économiques ont franchi le pas et accroissent de façon considérable leurs efficacité et leur rentabilité avec le numérique. GERERMESAFFAIRES est un acteur essentiel pour les dirigeants de TPE et professionnels indépendants qui veulent avancer dans leur TRANSITION NUMERIQUE. Réappropriation et sécurisation des données, immédiateté de l'accès à ses données, gestion collaborative de dossiers, assistance du dirigeant d'entreprise, renforcement de la productivité du chef d'entreprise, préventions des accidents de la vie, préparation de la transmission d'entreprise ou de patrimoines, sont autant d'axes de progrès que nous proposons à nos clients.



Mes compétences :

Assistance à la direction

Autonomie

Données Personnelles

Gestion des données

PME