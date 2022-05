Je suis le fils d'un joaillier célébre ayant pour nom "Jean VENDOME" avec lequel j'ai été durant plus de 27 ans le collaborateur avisé de cette maison familiale.

Je suis le petit fils d'un négociant en pierres fines et également un expert.

J'ai créé ma société d'expertise bijoux et de création de bijoux le 1er juin 2007 sous l'enseigne "Raphael VENDOME"

Je n'ai pas de magasin, ni de stock.

Je travaille directement selon les commandes de mes clients qu'ils soient particuliers ou professionnels.

Pour les particuliers, je m'adapte selon tous budgets, j'utilise même les pierres de leurs bijoux cassés ou démodés pour une création unique selon leurs envies et souhaits

Pour les professionnels, créations de lignes de bijoux contemporains, tous types de créations à partir de matériaux précieux et naturels

Je suis Gemmologue (diplôme d’état)

Je suis assesseur à la commission de conciliation et d'expertise douanière

Membre de la Chambre Nationale des Experts en HBJOPP (Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Pierres Précieuses

Expert bijoux et gemmologue prés de la Cour d'Appel de Versailles

Mon site :www.raphael-vendome.eu



Mes compétences :

Expertises prealable partages successions et sinis

Creation en bijoux sur mesure en vendant ou utilis