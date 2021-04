Maurranne DIDIO

Bienvenue sur mon profil Viadeo ! Depuis quelques années déjà, je voue une véritable passion pour le domaine du recrutement et de la communication digitale.



DELSSI Services est une ESN Pure Player Microsoft, à taille humaine, qui accompagne ses collaborateurs dans leur projet professionnel. Au quotidien, nous veillons à l'épanouissement de nos consultants grâce à un management de proximité.



Je recrute nos futurs talents et je promeus également notre marque employeur par le biais de divers événements.



Tu souhaites rejoindre une entreprise dynamique où esprit d'équipe, convivialité et challenge ne font qu'un ?



N'hésite pas à me contacter par mail à l'adresse suivante : m.didio@delssi-services.com



Mes compétences :

Sourcing

Communication événementielle

Entretiens professionnels