Richard GOËNEAU

Je suis ingénieur d'études et développement freelance (en SARL), spécialiste des environnements Microsoft.



Je travaille essentiellement sur .Net (C#) / SQL Server, en tant que chef de projet et analyste développeur, sur des projets Web (Webform, MVC, projets SOA...) et client lourd (winform, WPF...) ainsi que les outils associés : Visual Studio, SQL Server, TFS...

Mes expériences m'ont permis de toucher à des secteurs variés : e-Commerce, industrie, service automobile, assurances, prévoyance, grande distribution...



Je me tiens également à jour concernant les dernières technologies, le milieu open source, et je m'intéresse également à la programmation 3D via la technologie XNA, le framework Unity et aux sciences en général.

Je contribue régulièrement à des forums informatique (modérateur sur Hardware.fr depuis le début des années 2000), sur StackOverflow, etc.

D'un naturel sociale, j'aime assurer la formation de développeurs débutants à C# et aux technologies du Web, ainsi que le travail en équipe et le relationnel avec les clients (business analysis, etc).



Sur un plan plus personnel, en parallèle de mon activité de consultant je m'investis également dans plusieurs actions caritatives ou écoresponsables depuis une dizaine d'années auprès d'associations locales en tant que bénévole :

- De 2010 à 2014 : ATD Quart Monde : participation à des sorties et chantiers en France ou Europe avec le "groupe jeune" de l'association. Ponctuellement, aide à la maintenance de l'informatique de l'association à Lille, participation à un projet de démocratisation de l'outil informatique pour tous (conseils sur l'équipement logiciel et matériel à acquérir, préparation des machines...).

- 2019 à maintenant : bénévolat auprès de plusieurs associations locales de Roubaix : "Astuce" : participation aux Repair Café, "Les cabas du sourire" : collecte et distribution de denrées, "Zerm" : contribution à la rénovation du Couvent des Clarisses pour en faire un lieu d'accueil pour des événements en lien avec l'écologie et le Zéro Déchets pendant les années à venir.

- Début 2020, pendant la période de confinement liée à la crise du Covid19, participation bénévole à une association collectant et distribuant à domicile des denrées pour des personnes isolées ou fragiles.

Je suis désireux de m'engager davantage dans des activités de ce type et suis ouvert à toute opportunité ou contact dans le monde de l'ESS.



Mes compétences :

WCF

Programmation

Dot Net

Microsoft

SQL

Informatique

Web

ASP.NET

Webform

Csharp

WPF

Hardware

MVC

C#

HTML 5

Microsoft SQL Server

SVN

Microsoft Windows

Visual studio

XNA

Unity 3D

Commerce Server

E-commerce

Compario