Sylvain VINNER

Passionné par le développement informatique depuis l’âge de 15 ans ma soif d’apprendre est restée intacte. Grâce à mes 8 ans d’expériences en entreprise, je me suis spécialisé dans la conception et développement back-end sur les technologies dotnet et java notamment.



Mes compétences :

Java EE

Microsoft SQL Server

ASP.NET

Hibernate

C#.NET

ODI

Oracle

Cassandra

Elasticsearch

CQRS

Microservices

RabbitMQ