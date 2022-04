Jonathan DURIEZ

Passionné par les nouvelles technologies

ne s'enferme pas dans aucune technologie pour l'instant mais j'aimerais me spécialiser mon expertise sur le java et notamment l'architecture micro service .



Ayant fait quelques projets sur cette architecture , cela a changé ma vision des vieux projets monolithique.



Aime developper avec les dernieres tendances comme par exemple elastic-search.



Rentre assez vite dans les projets



Le travail d'équipe est primordial pour moi



Mes compétences :

Développeur Java

Étude et Développement

J2EE

JAVA

JavaEE

Travail d'équipe

Visual studio 2012

C#

AngularJS

Zend framework

Elasticsearch

Spring Framework

Agile Scrum

PHP