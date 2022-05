Romain DURIEZ

Professionnel du sport et de haut niveau, j’ai entraîné, managé et appris à challenger des équipes sportives et des athlètes professionnels tant masculins que féminins.

Je fais le choix d’utiliser ces expériences professionnelles pour modifier mon parcours professionnel: je souhaite que la gestion de projet et le management d’équipe soient des points importants de ma future carrière, des points pour lesquels je suis naturellement à l’aise et que j ai soigneusement cultiver ces dernières années.



J’ utiliserai mon dynamisme et mon expérience dans le monde du sport amateur et professionnel pour consolider ce nouveau projet et qui sont aussi sans aucun doute une force la performance d’une équipe.

Voici donc en quelques mots mes motivations.

Merci pour votre attention et pour vos retours.



Mes compétences :

Préparation physique

Sport

Handball

Tennis

Judo

rugby

football

Collaboration pluridisciplinaire