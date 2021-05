MIndfulness >> Facilitateur Mindfulness (Méditation Pleine Conscience) pratiquant le Zen depuis 1993 et certifié Mindfulness janvier 2021.



CNV >> Transmetteur de CNV (Communication Non Violente) MJC Club de créteil et des groupes en ligne. Je suis régulièrement des stages d'approfondissement.



Prise de Parole en public >> Fondateur du Club du lac - Formation à la prise de parole en public. www.club-du-lac.org 2013 - et j'assure le mentorat de plusieurs membres.



Fomration massage bien-être >>> Fondateur d'ammazen massage en 2001. www.ammazen.com, k'assure la formation de praticien pro amma assis ( à l'arrêt depuis 17 mars 2020 pour des raisons sanitaire liées au Covid-19.





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Fondateur d'ammazen massage en 2001. www.ammazen.com :

---------------------------------------------------------------------------------------

Depuis 2001, je contribue par mon activité de massage à aider les femmes et les hommes pour mieux vivre l'entreprise.



L'originalité de mon offre consiste à proposer à l'ensemble du personnel des séances individuelles de massage de bien-être d'une durée variable, allant de 15 à 45 minutes selon le besoin.



L'objectif et le but, c'est de faire baisser la courbe de stress au quotidien...

Il en résulte un repos favorable à une récupération plus rapide dans la journée...et un retour plus serein chez soi le soir suivi d'un sommeil réparateur pour être en super forme le lendemain.



La régularité des séances de massage provoque un effet cumulatif de sensation de bien-être à long terme.



Je suis également Formateur de massage amma assis



Cliquez ici pour voir tous les détails de l'offre et vous inscrire

http://ammazen.com/formation-amma-assis-2/



Ammazen propose également des séances de relaxation pour groupe animées par des professionnel(le)s et des experts en Qi Qong, Do In et Sophrologie .



Pour plus d'information, visitez le site www.ammazen.com



> Flash back



Directeur D'hôtel durant 10 ans en hôtellerie de chaîne du Groupe Accor et au sein d'un groupement d'hôtels indépendants CEGETEL.

Suivi de 5 ans en tant que Gérant des structures d'hébergement social pour des personnes en difficultés en partenariat avec la Mairie de Paris (thème : réinsertion par l'habitat).



Avec un calcul rapide...vous trouverez un total de 25 ans d'engagement dans les métiers de service, presque un 1/4 de siècle au service de l'autre, un 1/4 de siècle d'aventure humaine.

___________________________________________________________________________________________



> Membre actif de l'organisation Toastmasters international depuis 2005.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Activités bénévoles - www.toastmasters.org



> Membre fondateur du club Expressions - Paris - 2005. http://www.toastmastersexpressions.fr

> Membre actif du club Agora 75 à Paris 2011-2012. http://www.toastmasters.agora75.com

> Fondateur et président du club du Lac à créteil. www.club-du-lac.org

> Gouverneur du secteur A1 - 4 clubs parisiens.

> Gouverneur de Division A - 15 clubs - France - Luxembourg et Belgique.



Invitation gratuite à participer à notre prochaine réunion du club du lac le 2 octobre

> La mission de nos clubs:

La mission d'un club Toastmasters est d'offrir un environnement d'apprentissage, dans lequel les membres s'aident mutuellement d'une façon positive, afin de permettre à chacun d'améliorer ses capacités de Communicateur et de Leader, ce qui générera confiance en soi et développement personnel.



> Toastmasters fournit un programme d'"apprentissage par la pratique" de communication orale et du leadership pour celles et ceux qui veulent acquérir de l'aisance à parler devant un auditoire.

Pour en savoir plus cliquer sur www.club-du-lac.org.



Je vous invite également à consulter la liste des clubs près de chez vous : http://club-du-lac.org/page-slider/ (cliquer sur le lien Trouver un club Toastmasters près de chez vous)



Mes compétences :

Coach

Développement personnel

Communication

Commercial

Training partner

Massage Amma assis