Max Macaire Kudzo PEDANOU

Maintenancier Administrateur Réseau /Attaché commercial



La bonne marche de votre structure dépend de vous même. En utilisant des produits informatiques de bonne qualités et en recevant de bon conseil sur quelle articles et solutions informatique utiliser.



Rejoignez notre équipe de commerciaux, et d ingénieurs informaticiens chargée d’assurer la promotion de nos articles .

Notre public ? Nous travaillons avec les TPE et PME, les associations… Personne ne doit être laissé de côté.

contacter nous

Nous vous présenterons notre société, nous tâcherons de vous convaincre de travailler à nos côtés.



Mes compétences :

Informatique

Internet