Maxence GATTI

Expert en développement et solutions digitales depuis 10 ans.



Mon expérience apporte une vision web à 360° :

Conduite de projet, étude des besoins, développement d’applications, statégie de référencement et analyse d’audience.

Je suis également formateur sur les outils webmarketing, SEO et SEA.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe photoshop

C #

SQL Server

PHP / MYSQL

HTML5 CSS3

JQuery

JavaScript/Ajax

Référencement naturel (SEO)

Référencement payant (SEA)

Symfony

Développement web

Analyse des besoins

Open Source