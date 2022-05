Maxence MAXENCE

Diplômé dun BTS Diététique et dun CAP Cuisine, jai décidé de mettre mes compétences de cuisinier au service de la diététique. Passionné de sport, jassocie toujours lactivité physique dans mon accompagnement. Notre bien-être repose à la fois sur la nourriture que nous décidons de mettre dans notre assiette et sur la façon dont nous bougeons au quotidien.



Mon parcours professionnel est atypique et ma personnalité sest enrichie des nombreuses rencontres faites toutes ces années. Cette expérience forgée au fil des années influence tous les jours ma prise en charge. Ma méthodologie se base sur des connaissances scientifiques et sadapte aux spécificités de chacun.