C'est en 2013 que Maxence Serre s'installe à Nantes en tant qu'indépendant en architecture d'intérieur et spécialisé en images de synthèse pour les architectes, promoteurs immobilier, maitres d'oeuvre, urbanistes et constructeurs.



Prestations en images de synthèse:



-Perspectives extérieures

-Perspectives intérieures

-vues axonométriques.



Afin de vous satisfaire, je vous propose une méthodologie de travail qui permet d'établir un suivi du début à la fin de votre projet.



Processus:



-Réception et traitement des fichiers (Plans DWG - croquis - photos - Descriptif du projet)

-Travail de modélisation en 3D.

-Mise au point des différentes prises de vues en collaboration avec le client.

-Travail de texturing

-Travail d'éclairage et mise en ambiance des scènes.

-Validation et réalisation des images de synthèse.



Conscient des enjeux, je réalise les élèments dans les meilleurs délais.



Démarquez-vous de la concurrence en soumettant des images de qualité à vos clients. Donnez vie à vos produits!









atelieraims@gmail.com



http://www.maxenceserre.com/



Mes compétences :

Cinema 4d

Autocad 2D

Sketchup

Artlantis

Sketchbook pro

Vectorworks

Photoshop

Dessin

Architecte d'intérieur

Designer

Vray