Maxim Idriss DR. MELI ( MELI TAMETANG MAXIM IDRISS)

Dr. MELI .T. Maxim Idriss,

PhD en mécanique;

Ingénieur en électronique.

Domaine : mécanique automobile.

Spécialité: véhicule hybride électrique

Contacts: maximmeli@yahoo.com/mtametang90@gmail.com

Tel: +237673279404/ +237694327566.

Pour en savoir plus, cliquez ici https://www.researchgate.net/profile/Maxim-Meli



Mes compétences :

-Modélisation des systèmes physiques.

-Résolution analytique et numérique.

-Étude et caractérisation des vibrations dans les systèmes mécaniques.

- Résolution des problèmes d'optimisation

-Contrôle optimale des systèmes dynamiques.

- Chaos, multistabilité et applications.

Expérience en enseignement et encadrement :

- Enseignement des cours de physique à l'Université de Dschang

- Enseignement des cours du génie logiciel et systèmes réseaux à l'Institut Africain d'informatique ( IAI).

- Enseignement des cours du génie mécanique à INTIME UNIVERSITÉ.

- Enseignement au Géni électrique au lycée Technique de Mbouda



Langage de programmation :

- MATLAB

- Fortran

- Python

-Java et PHP.