Administre actuellement les systèmes informatiques d'un centre de recherche et de conception de pièces plastiques pour l automobile ainsi que deux usines de production et un centre d essai.

Soit un parc d environ 400 postes utilisateurs, de 5 serveurs hebergeant 16 VM repartit sur 3 LAN possédants chacun leur propre accès wan et Internet.



Mes compétences :

Gestion de parc informatique

Administration serveurs

Télécommunications

Réseau

Support technique

Dépannage informatique