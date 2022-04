Didier LEBON

Chez l'équipementier automobile Mécaplast depuis 20 ans, spécialisé en injection plastique.

Rattaché au pôle d'expertise moteur de Lens, j'assure depuis 2005 l'intégration industrielle de pièces sous capots moteurs, au cours desquelles j’ai pu avec succès définir et industrialiser des lignes complètes de production dont certaines ayant une forte part d’innovation technologique.

Je suis habitué aux implantations de process dans des usines situées en France, au Brésil, en Angleterre, en Turquie, en Inde et Espagne, avec des équipes pluridisciplinaires, multiculturelles, et des sous-traitants.

Rompu à la gestion de projets industriels complexes, je sais mobiliser les énergies autour d’un objectif commun. Je gère mes projets, avec autonomie et initiatives. Je suis particulièrement reconnu pour mon implication à la qualité, la sécurité, à l’amélioration continue , pour mes connaissances techniques. Je suis également en capacité de rédiger des cahiers des charges, définir des implantations, projeter et suivre les investissements, faire des pré-réceptions chez les fournisseurs, réaliser des mises en route, auditer les process et développer les plans de performances.





Mes compétences :

Automobile

Industrialisation

Methodes

Plastiques

Responsable Projets

Voyages