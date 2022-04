André HOCHAIN

Mes Domaines de compétences:

Conduite de projets d'élaboration de plans directeurs, d'acquisition et réalisation de construction de bâtiments, installations techniques et équipements,

Optimisation de l’exploitation, la maintenance des bâtiments et des installations techniques



Analyse tous les risques et trouver des solutions techniques dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes,



Gestion de budgets de fonctionnement et d'investissements,

Suivi de chantier, coordination, réception des installations , mise en service.

Assistance à maitrise d’ouvrage



Mes segments d’activité :

Industrie

Tertiaire





Mon savoir faire est de réussir des missions d'expertises relatives à la prévention des risques et à la sécurité des produits, des biens et des personnes par la maîtrise du management de programmes d’investissements à partir du plan directeur, de la conception, la construction, l'exploitation de bâtiments et installations techniques, dans le secteur privé ou public.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Ingénierie

Gestion de projet

Expertise

Management