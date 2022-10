Maxime CAILLARD

Pour Ville Ouverte, l'urbanisme est une pratique pluridisciplinaire par essence qui interroge sans relâche les possibilités et les conditions de la vie en commun.

La technique et le dessin ne sont pas premiers, les parcours des hommes et des femmes, le contexte de chaque territoire, nous intéressent avant tout.



L'agence conduit notamment des missions de stratégie territoriale et urbaine, en planification, études urbaines et projets pré-opérationnels. Issus de formations pluridisciplinaires, nous sommes attentifs à restituer les enjeux spécifiques des territoires tout en veillant à la bonne conduite de tout projet.