Maxime CAUX

12 ans d'expérience en Communication, en Développement Commercial et en Gestion de Projets me permettent d'appréhender les projets avec une Approche Opérationnelle.



Après avoir débuté ma carrière comme coach sportif puis comme Business Developer (freelance) pour de nombreuses salles de remise en forme et centres de bien-­‐être à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer en 2010 un membre fondateur du groupe Digital Technologies qui me fera rejoindre l'entreprise Segway Europe comme cadre du développement (stratégie marketing et commerciale). De 2010 à 2014, je cofonde et codirige le réseau Mobilboard, et dirige l'entité Mobilboard Paris, concept sous licence d’exploitation. Le réseau comptera jusqu’à 58 agences licenciées pendant la quatrième année.



Passionné par la prise de décision du cerveau, en 2011 je me forme aux neurosciences que j'applique et fait appliquer dans le commerce et dans le marketing, en venant en aide à différentes entreprises comme consultant freelance et comme formateur en optimisation de la performance commerciale.



Ma devise : Il n’y a jamais de problème, il n’y a que des solutions. S’il n’y a pas de solution...c’est qu’il n’y a pas de problème



Mes compétences :

Développement de réseaux commerciaux

Lancement de produits

Promotion des ventes

Management commercial

Optimisation de la performance commerciale

Communication événementielle

Techniques de vente

Marketing

Négociation commerciale B to B et B to C

Développement commercial

Formation