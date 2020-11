Maxime DAUTHIEU

Analyste fonctionnel avec 5 ans d'expérience dans les domaines du Décisionnel et des Progiciels dans le secteur de la Santé. Connaissance étendue sur l'analyse du besoin, le support et la conception fonctionnels et le testing d'applications décisionnelles. Actuellement en poste sur Toulouse.



Mes compétences :

Réalisation & suivi d'études

Gestion & suivi financier

Conception et application de solutions

Analyse & planification des besoins et ressources

Rédaction de rapports

Présentation dossiers, résultats, etc

Linux

Outils bureautiques

Logiciels d'imagerie

Edition de scripts (langage S)

SIG

Javascript

HTML

UML

JAVA

SQL

SSII

Informatique

Ingénieur

Business Intelligence

Oracle

Business Objects

UNIX

MagicDraw