Maxime DERUE

Développeur, nomade digital et passionné par le web & le voyage, je vous accompagne depuis 2015 au sein de mon agence daft-web.fr dans vos projets web afin de construire une communication digitale à votre image.



Voici quelques-unes de nos références :

Vinci Energies, RCA, RCA-MEG, ACD Group, Nuoo, Ramsay, Serapione, Evoluance, Quanteos, Cabinet Philippon, Actiwork, Addiplast Group, Wernert Acoustique. Oikaoika, Classe7, Les Globules...



Nous vous proposons une large gamme de services afin de vous aider à mettre en place et optimiser votre site internet pour vos besoins en référencement. Parmi les services que nous proposons, citons : l'intégration d'articles ou de produits via votre CMS, l'intégration responsive avec Elementor, la création de sites Wordpress personnalisés (vitrine, e-commerce & blog), la création de Google My Business, les modifications CSS/HTML/PHP/Elementor, la relecture, la correction et l'optimisation SEO, l'audit SEO